Вопиющий случай в Северодонецке: мужчина, которому пыталась оказать помощь бригада “скорой”, напал на фельдшера

В Северодонецке пьяный мужчина напал с кулаками на девушку-фельдшера.

Об этом инциденте сообщили в Луганском региональном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вчера, 28 апреля, бригада “скорой помощи” получила вызов к мужчине на улице.

При транспортировке мужчины в санавто для оказания экстренной медицинской помощи, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурной бранью угрожал медикам. После чего стал наносить удары в лицо 19-летней фельдшерке, и грубо отталкивал младшую медсестру и водителя, которые пытались защитить коллегу.

Прохожие молодые люди, увидев это событие, пришли на помощь бригаде, вытащив пьяного дебошира из санавто и передав затем его оперативно прибывшему по вызову наряду Национальной полиции.

Второй бригадой ЭМП пострадавшим медикам была оказана помощь и они были доставлены в Северодонецкую многопроифильную больницу .Центром готовится обращение к полиции с целью наказания обидчика.