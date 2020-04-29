В Германии медики устроили “голый” протест из-за нехватки средств защиты: фото

Не только в Украине врачи столкнулись с нехваткой защитных костюмов и масок в пандемию коронавируса. Так, немецкие врачи начали своеобразный флешмоб, чтобы обратить внимание властей страны на сложившуюся ситуацию с средствами индивидуальной защиты.

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Как пишут западные СМИ, в знак протеста медики сфотографировались без одежды.

Флешмоб медики запустили в социальных сетях, в нем принимают участие как мужчины, так и женщины.

На фотографиях врачи позируют в своих кабинетах, прикрывая тела всевозможными предметами.

“Нагота – это символ нашей уязвимости без защитных средств”, – выступил с заявлением инициатор акции, врач Рубен Бернау.

Такую же акцию провели французские стоматологи, которые пожаловались на необходимость продолжать работу во время пандемии.

Напомним, что медсестра, которая работала с больными COVID-19 в подмосковной Коммунарке (Российская Федерация), рассказала, что медицинский персонал оставили без президентских доплат и отправили “жаловаться Путину”.