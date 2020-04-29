Корова сорвала проведение футбольного матча на западе Украины: видео

Корова помешала проведению футбольного матча в поселке Заречное Ровненской области.

Видео эпизода было опубликовано в Facebook.

В ролике показано, как на футбольное поле во время игры выбежала корова. Игроки попытались выгнать ее, однако сделать это с первой попытки им не удалось. Через время корова под давлением футболистов все же покинула стадион.

Как сообщает ТСН, в Ровенской облгосадминистрации уже прокомментировали ситуацию с проведением футбольного матча во время карантина. В частности, было сказано, что претензий к корове нет, а вот разрешение на организацию спортивного мероприятия никто не давал.

Ранее “источник” сообщал, что звездный футболист “Динамо” пошутил над псом и получил ответ от собаки в соцсети.