Под Тернополем коронавирус убил священника, проводившего “тайные” службы на дому

В Тернопольской области 28 апреля от осложнений коронавируса умер священник, который тайком проводил богослужения в частных домах.

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Об этом 29 апреля на своей странице в Facebook сообщил председатель Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

“Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному – 67 лет, другому – священнику – 55. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти его не удалось. Священник из села Потуторов, вопреки предостережениям и неоднократным нашим предупреждениям всех священнослужителей района, тайно проводил службы в частных домах”, – написал он.

В данный момент городские власти взяли под тщательный контроль всех, кто мог контактировать со священником. Также у людей взяли тест на коронвирус.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 29 апреля в Тернопольской области зафиксировано 664 случая заболеваний коронавирусом.

Как сообщалось ранее, за последние сутки, 28 апреля, в Украине наибольшее количество инфицированных коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области. Здесь только за сутки выявлено 60 новых случаев вируса.