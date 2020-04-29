Победивший коронавирус Борис Джонсон стал отцом: появились трогательные подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон как минимум в шестой раз стал отцом. Утром 29 апреля его невеста Кэрри Саймондс родила мальчика.

Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя канцелярии премьера.

По уточненным данным, невеста премьера рожала в больнице Лондона. В данный момент ребенок и мать чувствуют себя хорошо.

Отметим, что в марте Джонсон и его девушка заразились коронавирусом, но успешно излечились от него.

В конце февраля Джонсон официально заявил о том, что его невеста ждет ребенка. Изначально в СМИ писали, что Саймондс должна родить в начале лета.

Тогда же он объявил и о помолвке. Британские СМИ отмечают, что это будет первая свадьба главы правительства Великобритании за 250 лет.

Интересно, что это первый совместный ребенок пары. Ранее Джонсон признавал официально как минимум пятерых детей.

Напомним, что Джонсон готовится вернуться к своим обязанностям.