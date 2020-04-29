В Сватово продолжается ремонт дорог

В соответствии с утвержденной «Городской Программой развития ЖКХ и благоустройства города Сватово на 2020 год» предусмотрено проведение капитального и текущего ремонта дорог коммунальной собственности городского совета, ремонт и обустройство съездов с центральных автодорог на периферийные улицы города, строительство тротуаров и автостоянки.

Об этом сообщает пресс-служба Сватовского городского совета.

В начале апреля городским советом был заключен договор подряда с ООО «ДАНКО» на выполнение этих работ.

На сегодня выполнен такой объем работ:

-строительство тротуаров по ул. Шевченко: уложено 165 кв.м асфальтобетонного покрытия; –

для организации удобной парковки автомашин выполнены работы по строительству автостоянки по ул. Государственная: установлено 95 пог. м бетонных бортовых камней, уложено покрытие из асфальнобетона площадью 334 кв.м .;

– для безопасного и удобного движения пешеходов: жителей кв. Строителей, работников Сватовской больницы, пациентов и школьников, посещающих СОШ №8, выполнены работы по строительству тротуаров по кв. Строителей: построено 340 пог.м тротуара, новая пешеходная зона обустроена элементами благоустройства – цветниками и урнами для мусора.

– проведен капитальный ремонт автодороги по кв. Строителей – это 1472 кв.м., у подъездов многоэтажных домов №1, №3, № 5, №7 квартала заасфальтированы подходы общей площадью 135 кв.м.

-выполнен капитальный ремонт съездов с автодорог города по улицам Дружбы – 3 съезда, ул. Конституции – 2 съезда, ул. строителя Забурдаева – 2 съезда, ул. Государственная – 2 съезда, ул. Садовая – 1 съезд, пер. Железнодорожников – 3 съезда, ул. Веселая – 9 съездов на периферийные улицы города.

– проведен текущий ремонт коммунальных дорог улиц – Садовая, им. Чкалова, Государственная, Челюскинцев, им. Шевченко, им. Горького, Набережная – Водокачка, ул. им. Грушевского, ул. им. Коваленко, им. Л. Быкова, площадка у озера по ул. Веселая, пл. 50-летия Победы, м-н Согласия.



Окончание работ по текущему ремонту дорог города и выполнение разметки автодорог планируется к 1 мая 2020