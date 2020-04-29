НАДУ призвала Минэкономики включить в группу по тендерным рекомендациям незаангажированных экспертов

Национальная ассоциация дорожников Украины обратилась к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко с просьбой включить в состав рабочей группы по разработке проекта методических рекомендаций для проведения закупок товаров, работ и услуг в дорожной отрасли профессионалов, ориентированных на международный опыт.

Об этом сообщил председатель НАДУ Тарас Сиротинский для “Украинских новостей”.

“Мы видим, что в состав группы необходимо ввести профессионалов, которые будут руководствоваться интересами отрасли, ориентироваться на международный опыт публичных закупок в сфере дорожного строительства, а не на тех людей, которые имеют личный интерес, чтобы методические рекомендации были приняты. Мы должны с Минэкономики организовать эффективную работу над стандартизацией правил для всего рынка, а не для его части, как это предлагается отдельными ангажированными членами группы”, – отметил глава НАДУ.

По его словам, требования и предложения, которые выносят различные члены рабочей группы, необходимо рассматривать и обсуждать объективно, вне конфликта интересов и предвзятости отдельных участников рынка, и это сложно сделать без изменения состава группы. НАДУ также проинформировала о ситуации руководство страны – обращение опубликовано на странице организации в Facebook.

В заявлении говорится, что Минэкономики предложило изъять из проекта Методрекомендаций более 80% принципиальных позиций, которые позволяли упорядочить отношения на рынке, предупредить мошенничество, тендерный “троллинг” и дать возможность выполнять работы профессиональным и подготовленным участникам, которые привлекают отечественную рабочую силу, инвестировали в качественное оборудование и персонал, создали десятки тысяч рабочих мест, платят с них налоги и социальные взносы. Кроме того, Методрекомендации предлагается сделать необязательными, что нивелирует саму идею упорядочения рынка.

В ассоциации подчеркивают, что информация о якобы ограничении количества участников, создании непрозрачных отношений и сужении рынка, которой сопровождалось изменение позиции Минэкономразвития – “полностью не соответствует действительности”.

“К сожалению, позиция Минэкономразвития выглядит сложившейся не на основании потребностей и задач реального сектора, которые на самом деле проводят строительные и ремонтные работы, а полуфиктивных компаний, которые пытаются дискредитировать все положительное, что намерен изменить Укравтодор, чтобы структурировать и формализовать все отношения отрасли. В результате на финальное обсуждение и в качестве “позиции рынка” может быть представлен документ, над которым на самом деле не работала ни рабочая группа, ни большая часть рынка. Который не даст достичь цели борьбы с “тендерный троллингом” и установления единых правил для всех участников рынка при проведении процедуры закупок в сфере дорожного строительства”, – сказано в заявлении.

Дорожники просят президента и главу правительства вмешаться в ситуацию и не допустить затягивания процесса закупок в дорожной отрасли.