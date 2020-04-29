В Старобельском районе первый пациент победил COVID-19

29 апреля выписан первый пациент из инфекционного отделение КНП «Старобельское РТМО» с заболеванием Сovid-19, который все время лечения находился под медико-санитарным надзором и прошел полный курс лечения. Результат о его выздоровлении был получен после второго отрицательного теста.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской районной государственной администрации

«Поздравляю врачей и пациента с первой победой в борьбе с коронавирусом на Старобельщине. Это очень приятная новость для всех нас » – отметил по этому поводу председатель Старобельского РГА Евгений Погорелый.