Сексапильная звезда UFC поделилась с поклонниками эффектным кадром в бикини: фото

Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант поделилась с поклонниками архивной фотографией, на которой она предстала в бикини.

Снимок одна из самых красивых представительниц промоушена UFC опубликовала в Instagram.

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Instagram Пейдж Ванзант

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В комментарии к кадру американка написала: “Вы же просили опубликовать сексуальное фото для Sports Illustrated?”. За полдня пост Ванзант собрал свыше 120 тыс. лайков.

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Ранее “источник” сообщал, что Ванзант восхитила фанатов тренировкой в обнаженном виде.