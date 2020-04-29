В России город засыпало пеплом из-за мощного извержения вулкана: фото и видео

В российском городе Северо-Курильск проснулся вулкан Эбеко.

Об этом сообщает “RT на русском” в Telegram-канале.

Из-за извержения вулкана город засыпало пеплом, который Эбеко выбрасывал на высоту 3,5 км. Шлейф распространения составил 10 км.

Отмечают, что в городе вследствие активизации вулкана установлен “оранжевый” код опасности для авиации.

Эбеко – один из самых активных вулканов Курильских островов. Расположен в северной части острова Парамушир (в северной части хребта Вернадского). Его высота – 1156 м. Мощные извержения Эбеко наблюдались 11 раз в разных годах.

Как сообщал “источник”, ранее в России, на дальнем востоке страны на Камчатке, проснулся вулкан, который до этого считался потухшим, его вероятное извержение может иметь катастрофические последствия.