Как правильно осуществлять платежи с 28 апреля: рекомендации НБУ

С 28 апреля 2020 вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с Законом Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

В то же время это никак не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег . Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в частности с карты на карту, не будут возникать.

Чтобы подробнее объяснить нормы закона, Национальный банк подготовил ответы на самые актуальные вопросы по этому поводу.

Если гражданин имеет 10000 гривен, которые хочет передать родственнику или знакомому, как он должен это сделать и идентифицироваться? Надо идти исключительно в отделение банка и с какими документами?

Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме. Ведь владельцы банковских счетов уже идентифицированы и верифицированы банками, которые открывали им такие счета. Такую уплату просто и удобно можно осуществить удаленно с помощью дистанционных сервисов банка.

Если же каждый гражданин имеет исключительно наличные – тогда этот платеж можно сделать:

в отделении банка, имея с собой паспорт;

через устройства с функцией приема наличных – терминалы самообслуживания, банкоматы (далее – ПТКС), которіе технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карточку, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карточки.

В любом случае финансовые компании имеют достаточно времени, чтобы оборудовать ПТКС различными техническими возможностями. Ведь Национальный банк установил длительный переходный период – до конца 2020 года.

Если переводишь средства родственнику, надо делать перевод меньше 5000 гривен? Как часто можно делать переводы по 5000 гривен?

Безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже идентифицированы.

Банки располагают информацией о каждом владельце счета и владельца карточки. Они знают привычные операции по истории его платежей, имеют информацию, которую он сам предоставил банку, открывая счет.

Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это – низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять. Зато новый закон смещает акцент на анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму свыше 400 000 гривен.

Более того, Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.

заблокируют ли платежную карту, если клиент дважды за день получил на нее по 5000 гривен от родственника или знакомого?

Нет. Зачисление на карточные счета клиентов – то есть обычные операции украинцев – не являются объектом проверок для финансового мониторинга. Такие низкорисковые операции не будут интересовать банки. Цель закона вовсе в другом. Банки, в соответствии с требованиями нового закона, должны акцентировать внимание на самых высоких зонах риска – рискованных и крупномасштабных операциях более 400 000 гривен.

Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер. Для этого они будут иметь достаточно времени, ведь будет установлен длительный переходный период – до конца 2020 года. За это время они смогут выполнить все технические моменты.

Если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5000 гривен, имея при себе паспорт, должен ли он подтвердить их происхождение? Например, переводя средства за услуги, помогая родным и тому подобное.

Нет, не должен.

Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.

Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы.

Это касается не только перевода средств другим гражданам и оплаты товаров и услуг, но и перевода средств на свой счет.

Подтверждать происхождение средств надо только во время больших – более 400 000 гривен – операций.

Нужна ли идентификация при переводе через терминалы самообслуживания на карту например 10000 гривен?

Такой платеж можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт или через ПТКС, что технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).

Если ПТКС имеет следующие технологические функции, тогда можно спокойно совершить сделку на ту сумму, которая нужна клиенту.

Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит, и клиент просто не сможет осуществить сделку на сумму более 5000 гривен.

Нужна ли идентификация при переводе с карты на другую карту 10000 гривен?

Нет, не нужна. Ведь все держатели карт уже идентифицированы банками.

Они спокойно могут осуществлять переводы, как и раньше, без всяких ограничений.

Банки уже имеют информацию о них, знают привычные операции по истории платежей и тому подобное.

А как насчет пополнения кредитки через терминал?

Это возможно.

До 5000 гривен в ПТКС можно пополнить наличными счет или карту без идентификации плательщика. От 5000 гривен – через банковское отделение или ПТКС, которая технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).

Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты, ограничения?

Поскольку речь идет о валютном счете имеющегося и уже идентифицированного клиента банка, никаких лимитов на зачисление средств на счет законодательством не установлено.

Как и раньше, никаких лимитов и ограничений на зачисление средств на счет, перечисленных из-за границы, валютным законодательством или законодательством по финансовому мониторингу не установлено.

А как можно будет получить перевод Свифтом на карту?

Здесь речь идет о переводе средств в иностранной валюте, который осуществляется со счета на счет.

То есть это уже имеющиеся идентифицированные клиенты банка. Он уже имеет информацию об этих клиентов, изучил и понимает их обычные операции.

Если банку такой перевод кажется необычным и у него возникнут вопросы – необходимо лишь объяснить банку суть операции.

Нужна ли идентификация при покупке товара в интернет-магазине на 40000 гривен, если это перевод на карту? Если поставка товара будет через почтового оператора?

Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, предусмотренное в законе.

Нужна ли идентификация при переводе средств наличными через международную систему перевода средств 10 000 гривен?

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Если речь идет о переводе более 400 000 гривен, и нет подтверждения об источниках их происхождения, могут ли счет заблокировать, а средства на нем – заморозить?

Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию.

Открывая счет, клиент предоставляет банку информацию о себе, о своих доходах и тому подобное. Банк ежедневно наблюдает и знает историю операций клиента и знает, какие являются обычными для него.

Поэтому только если речь идет о нетипичной операции, которая не соответствует финансовым возможностям клиента, тогда банк обратится за соответствующими пояснениями.

Если клиент объяснит, что это, например, результат получение наследства, тогда банк осуществит операцию, и клиент сможет спокойно использовать эти средства.

Можно ли делать платежи на благотворительные цели 10000 гривен на лечение людям. Как теперь с этим будет?

Все будет по-прежнему. Никаких ограничений на безналичные платежи закон не устанавливает.

Как теперь пользоваться электронным кошельком? Нужно клиенту идентифицироваться? И какие документы нужно показать? Надо идентифицировать пользователей мобильных операторов?

Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков потребуется.

Но не тех кошельков, используемых абонентами для оплаты мобильных услуг. Закон не устанавливает требований к мобильным операторам.

Речь идет о клиентах, которые самостоятельно открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции – покупать товары, платить за услуги.

Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужно будет их паспорт и идентификационный код.

Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.