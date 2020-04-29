Коронавирус “косит” медиков и продолжает убивать: свежие данные о ситуации в Киеве

В Киеве за сутки, 28 апреля, коронавирус подтвердили еще у 43 местных жителей, в их числе – пятеро врачей.

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Об этом во время брифинга 29 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 43 человека. Пятеро из них – медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, – летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – отметил киевский мэр.

По словам Кличко, в числе новых зараженных 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет и 20 мужчин от 20 до 66 лет. Также вирус диагностировали у девочки 12 лет и мальчика 9 лет.

Два случая заражения также подтвердили в Киево-Печерской Лавре.

В больницы города доставили 17 пациентов, остальные остались на самоизоляции, под контролем медиков.

За последние два дня от вируса в Киеве выздоровели пять киевлян, всего вирус в столице побороли 69 человек.

Напомним, что по данным на среду, 29 апреля, в Украине 9866 человек заразились коронавирусом.