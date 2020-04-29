Вернулась из России: у жительницы Рубежного в последний день самоизоляции выявили COVID – 19

По состоянию на 29 апреля количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на одного больного.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Жительница г. Рубежное находилась на самоизоляции после возвращения из России. В конце периода самоизоляции было проведено обследование быстрыми тестами на COVID – 19, результат оказался положительный, который подтвердился методом ПЦР исследованием.

Течение заболевания проходит бессимптомно. Больная находится на амбулаторном лечении.



Всего учтено 33 случая заболевания коронавирусной инфекции в Луганской области. 17 – больных лечатся амбулаторно, 13 – госпитализованы, 3 – выздоровели.