Уволен, но с “нюансами”: всплыли интересные детали о судьбе подравшегося с “копом” зама Кличко

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего заместителя по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Владимира Слончака, который попал в скандал с нападением на полицейского в Киеве.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 27 апреля, текстом которого располагает “источник”.

Согласно ему, Слончак уволен по собственному желанию. Также ему будет выплачена компенсация за неиспользованный отпуск в 2019 и 2020 годах, всего 14 календарных дней.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, Слончак, находясь на пассажирском сидении в авто, за рулем которого сидела депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, устроил скандал с полицейскими, которые остановили машину. От оскорблений топ-чиновник перешел к рукоприкладству и кинулся с кулаками на одного из стражей порядка.

Как сообщал “источник”, ранее суд вынес скандальное решение по мере пресечения в деле Слончака, которому на данный момент грозит до пяти лет лишения свободы.

Также стало известно, что Слончак не впервые оказывается фигурантом аналогичных ситуаций.