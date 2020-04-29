Гайдай сообщил, когда на Луганщине откроют рынки

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай выступает за смягчение карантина в области, ввиду низкой заболеваемости COVID-19.

С соответствующим требованием Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю. Также глава ЛОГА в эфире телеканала ИРТА прокомментировал открытие рынков, передает Час Пик.

Гайдай отметил, что на заседании правительства в среду будет рассмотрен вопрос открытия некоторых рынков, но с жесткими карантинными ограничениями.

“Если кто-то заметит, что будут какие-то нарушения на рынке, то с дня, когда обнаружено нарушение, рынок будет закрыт на неделю, даже если они в тот же день исправят замечания”, – сказал Гайдай.

Руководитель области считает, что вовремя организованные карантинные меры позволили удержать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. По его словам, ситуация с COVID-19 на Луганщине “более-менее контролируемая”.