Украинским водителям готовят “сюрприз” с автофиксацией нарушений ПДД на дорогах

Система автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения в Украине начнет свою работу после окончания карантина.

Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД уточнили, что система фиксации должна была начать работу с 1 мая, но до 11 мая в стране ввели ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

“Эти ограничения частично касаются работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации”, – комментируют ситуацию в министерстве.

Напомним, что в четверг, 12 марта, президенту Украины Владимиру Зеленскому показали новую систему фиксации административных нарушений безопасности дорожного движения.