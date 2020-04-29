Пиротехники на Луганщине обнаружили 17 артиллерийских снарядов, 7 минометных мин и 2 гранаты

За прошедшие сутки, 28 апреля, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 4,5 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 26 взрывоопасных предметов, а именно: 17 артиллерийских снарядов, 7 минометных мин и 2 гранаты. Работы проводились в Попаснянском и Станично-Луганском районах.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства

Спасатели напоминают, что разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.



При обнаружении взрывоопасного устройства:

– Немедленно сообщите дежурным службам органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101 или 102)

– Не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей.

– прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.

– не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв).

– Дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.