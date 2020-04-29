«От такого не спасет ни один бронежилет»: бойцы ВСУ показали, чем НВФ обстреливают украинские позиции

На Донбассе члены НВФ обстреляли позиции ВСУ из самоходной артиллерийской установки калибра 152 миллиметра, которая запрещена Минскими договоренностями.
Об этом сообщает 93-я ОМБр «Холодный Яр», передает ДонПресс
Военные отмечают, что скорее всего, обстрел был произведен из артиллерийской установки 2С3 «Акация» и отмечают, что от осколков снаряда не спасает и бронежилет:
«А теперь представьте, что делают с человеческим телом несколько десятков таких смертоносных кусков металла. От такого не спасет ни один бронежилет. Еще раз напомним что это оружие, мягко говоря, запрещено согласно Минских договоренностей. Но когда это останавливало РФ?».