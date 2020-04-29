«От такого не спасет ни один бронежилет»: бойцы ВСУ показали, чем НВФ обстреливают украинские позиции

На Донбассе члены НВФ обстреляли позиции ВСУ из самоходной артиллерийской установки калибра 152 миллиметра, которая запрещена Минскими договоренностями.

Об этом сообщает 93-я ОМБр «Холодный Яр», передает ДонПресс

Военные отмечают, что скорее всего, обстрел был произведен из артиллерийской установки 2С3 «Акация» и отмечают, что от осколков снаряда не спасает и бронежилет: