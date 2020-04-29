Кабмин готовит важное решение для бизнеса по карантину: онлайн видеотрансляция

В среду, 29 апреля, на очередном заседании Кабмин рассмотрит возможность открытия рынков в Украине, работа которых была прекращена из-за карантина, введенного по причине пандемии коронавируса.

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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время онлайн-совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19.

“Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период”, – сообщил он.

Также во время очередного заседания будут озвучены требования, соблюдение которых будет обязательным к выполнению для возобновления полноценной работы рыночных площадей. Они будут зафиксированы в соответствующем постановлении.

Как сообщал “источник”, ранее возле здания Кабинета министров в Киеве 29 апреля проходит митинг бизнесменов, которые выступают против закрытия рынков во время карантина.