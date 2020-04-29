На Луганщине новый случай заболевания COVID-19

В настоящее время в Луганской области в целом подтверждено 33 случая заболевания COVID-19. 4 человека излечились, 29 – болеют.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

«За последние сутки на Луганщине сделано 47 исследований методом ПЦР. Один из них – положительный, – сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко. – Это – женщина, жительница города Рубежное. Она вернулась из-за границы 12 апреля. Находилась на самоизоляции, в последний день которой женщине сделали быстрый тест. После полученного положительного результата было проведено ПЦР-тестирование ».

Поэтому, сейчас в области 4 человека находятся на лечении в КНП «Рубежанская центральная городская больница», 3 – в КНП «Лисичанская многопрофильная больница им. Титова », 4 – КНП« Старобельское районное территориальное медицинское объединение », 1 – КНП« Беловодская центральная районная больница », 17 – лечатся амбулаторно по месту жительства.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.