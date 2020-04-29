Есть запрет на выезд или нет: в Кабмине сделали важное заявление для заробитчан

В украинском правительстве изучают все поступающие от иностранных государств предложения о найме граждан Украины на работу, и пока не спешат идти на сотрудничество в этом вопросе.

Об этом сказал представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан в эфире украинского телеканала.

Он уточнил, что запретить выезд из страны правительство не имеет права согласно Конституции.

“Согласно Конституции передвижение и пересечение границы для украинцев запретить прямо невозможно, но в правительстве очень осторожно относятся к таким предложениям других стран, в первую очередь с точки зрения безопасности и здоровья наших граждан“, – сказал он.

Также Василий Мокан добавил, что еще около 8 тысяч украинцев находятся за границей и хотели бы вернуться домой, поэтому со стороны Украины будет непредусмотрительно “стимулировать массовый выезд граждан за границу”. По его словам, вопросы отправки граждан на работу за границу Кабмин планирует решать “в индивидуальном порядке”. Предложения работы для украинцев поступали, в частности, от Финляндии и Польши.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что Польша начала готовить чартерные рейсы, которыми планируют привезти в страну заробитчан из Украины. Причиной такого решения стала нехватка рабочей силы в стране.