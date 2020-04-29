Это жесть: сеть взбудоражило видео “черной дыры” посреди дороги в Киеве

В Киеве посреди дороги образовался огромный провал, который уже успели прозвать “черной дырой”, ведь ремонт авто после попадания в него обойдется не дешево.

Соответствующее видео обнародовано в Facebook.

“В Киеве появилась “черная дыра”! Осторожно, вытягивает деньги из ваших кошельков за ремонт авто! Привет коммунальным службам! Ул. Полярная!” – сказано в сообщении.

На ролик бурно отреагировали в сети, отметив, что такая же ситуация и на других дорогах.

“Ну, так, не удивительно… 90% теплотрасс изношены, идут огромные утечки, которые размывают землю, и в результате имеем то, что на видео”, “Это жесть”, “Вчера у автодора поинтересовался по поводу моста Патона. Ответ супер – перекрыли, чтобы снизить нагрузку. Делать никто не собирается”, – пишут в интернете.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала на автомобильной парковке провалился асфальт.