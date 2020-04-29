“Положение тяжелое, больницы переполнены”: звезда MMA рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о тяжелом положении с коронавирусом в его родном Дагестане.

Соответствующее заявление непобежденный боец смешанных единоборств сделал в Instagram.

“Наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет“, – написал Нурмагомедов.

По его словам, многие до сих пор не верят в серьезность ситуации. Боец призвал всех придерживаться рекомендаций органов здравоохранения, так как болезнь является смертельно опасной.

Ранее “источник” сообщал, что в России накажут футболиста за критику власти Путина.