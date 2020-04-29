Коронавирус в Украине не стихает: статистика Минздрава на 29 апреля

По данным на среду, 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 человек, зараженных коронавирусом.

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Об этом говорится в ежедневной сводке Минздрава.

На данный момент насчитывается 8513 человек, больных коронавирусом. Из них умерли 250 человек и 1103 выздоровели.

Отметим, что только за последние сутки коронавирус был выявлен у 456 человек, при этом выздоровели 111 человек и 11 скончались.

Стоит добавить, что по сравнению со вторником, 28 апреля, увеличилось количество новых выявленных случаев. Если вчера их было 401, то сегодня на 55 больше.

Кроме того, на данный момент коронавирус подозревают у 26616 человек. За последние сутки новых подозрений выявлено не было. Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии составляет 9866 случаев.

Как сообщал “источник”, ранее что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса.

Также стало известно, что в Украине стартует ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19.