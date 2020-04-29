Блокпосты и бетонные блоки: город под Херсоном берут в “осаду” из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса город Каховка закрывается на карантин, на въездах установили блокпосты.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Такое решение приняли после обнаруженных 22 случаев заболевания COVID-19. Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.

Начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд-выезд, а именно въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в Каховке и автотранспорту специальных рейсов, что обеспечивает перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

В городе установили карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС “КТК”) и по улице Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрыты дороги бетонными блоками.

Кроме того, полиция будет круглосуточно патрулировать улицы города. Так будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий. Всех жителей Каховки просят оставаться дома.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Почаев Тернопольской области, где находится Почаевская лавра, с 21 апреля ввели запрет на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.