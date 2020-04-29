Начинают “стучать” во все двери: источники назвали неожиданные сроки запуска метро в Киеве

Власти Киева заинтересованы в открытии метрополитена, поэтому будут обращаться к правительству страны.

Об этом “источник” узнал из собственных источников.

Требуют открытия метро не только жители Киева, а и Харькова. В Днепре этот вид транспорта не настолько важен, потому что там работает лишь одна ветка “подземки” из 6 станций.

Народный депутат Алексей Гончаренко даже подал в суд на Кабмин из-за закрытия метро в крупнейших городах Украины. В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что метро в столице откроется по решению правительства.

Тем не менее, по информации “источника”, в мэрии намерены инициировать обращение к правительству с тем, чтобы то разрешить вопрос открытия метрополитена уже в середине мая.

“Это позволит Кличко заработать электоральные баллы перед местными выборами, которые пройдут осенью. Ведь киевляне очень болезненно относятся к тому, что метро не работает”, – рассказали “источнику” в КГГА.

Подробнее читайте в материале “источника”: Двери закрываются: когда общественный транспорт в Украине снова поедет.