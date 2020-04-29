Погибло больше, чем на войне в Вьетнаме: США готовят “радикальные” меры из-за коронавируса

От коронавируса COVID-19 в США умерло более 58 тысяч людей, что больше, чем погибло на войне во Вьетнаме.

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Об этом сообщает CNN.

По данным на 28 апреля от вируса скончалось 58 365 человек. Также еще более миллиона людей заражены.

Отмечают, что первый случай заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах был диагностирован 6 февраля.

А тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что “очень скоро” страна сможет ежедневно проводить до пяти миллионов тестов на наличие COVID-19. Он также добавил, что в Соединенных Штатах Америки “очень хорошо работают с тестированием”.

“Рекорд” по количеству тестирований страна зафиксировала в апреле, когда за сутки проверила на коронавирус 314 182 человека.

Отметим, что на войне во Вьетнаме погибло 58 220 человек из американской армии.

Как сообщал “источник”, разведывательные службы США предупреждали президента страны Дональда Трампа об опасности распространения коронавируса еще в январе и феврале.