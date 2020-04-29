Почему рентген не показывает поражение легких при коронавирусе: ученые дали ответ

Возникающие при коронавирусной инфекции изменения в легких человека не похожи на пневмонию.

Об этом рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебни изданию “АиФ“.

По его словам, болезнь COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. В результате этого в организме образуется избыток железа, что препятствует обмену кислорода. В итоге это приводит к кислородному голоданию – гипоксическому синдрому.

Лазебник подчеркнул, что развитие подобного осложнения можно увидить при помощи уровня ферритина в организме – белка, вырабатывающегося в печени и собирающего железо в организме. Его избыток может спровоцировать цитокиновый шторм, то есть чрезмерную реакцию иммунной системы. В организме образуется излишнее количество иммунных клеток. Такое состояние приводит к ухудшению состояния человека.

Как напомнил ученый, врачи из Китая, и позже из США и Израиля, увидели, что проблемы людей с легкими при коронавирусе, не похожи на пневмонию. Это косвенно подтверждает и то, что поражение легочной ткани можно обнаружить только при КТ, а рентгенологическое исследование показывает обычную пневмонию.

Как сообщал “источник”, ученые сравнили возможность заражения коронавирусом COVID-19 у различных домашних животных: котам, собака, цыплятам и свиньям в лабораторных условиях вводили возбудитель через нос.