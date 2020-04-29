Боевики на Донбассе готовят кровавые провокации: названы сроки и главная причина

Боевики ЛДНР на Донбассе готовят провокации на майские праздники, обострения стоит ждать уже в ближайшие дни.

Об этом “источнику” заявил военный обозреватель Михаил Жирохов.

Главное управление разведки Минобороны накануне заявило, что боевики активизировали обстрелы на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов.

Вероятно, противник отвлекает внимание от тех направлений, на которых действительно возможны провокации во время майских праздников.

“Каждый год боевики хотят “отметить” 1-9 мая. К тому же, скоро произойдет еще одно событие – на 30 апреля запланирована видеовстреча министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России. Но там могут быть приняты решения только по трем новым точкам разведения. Поэтому обострения можно ожидать еще и потому, что российская сторона хотела бы принудить Украину к дальнейшим уступкам”, – подчеркнул Жирохов.

Он добавил, что в подразделениях Операции Объединенных сил недавно прошла ротация и они имеют ограниченную боеспособность, ведь военным нужно освоится на новом месте.

Больше читайте в материале “источника”: Праздник приближается: стоит ли ждать майского “салюта” на Донбассе.