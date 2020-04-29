Шесть детей и их родители погибли в огне: в России разыгралась жуткая трагедия, видео

В Выборге Ленинградской области России разыгралась жуткая трагедия – в пожаре погибла семья из восьми человек.
Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, публикуя видео с места происшествия.
Огонь распространился по всей постройке на площади 120 кв. м.
“Погибли шесть девочек в возрасте от года до восьми лет и их родители. На месте работают экстренные службы. Причины пожара устанавливаются”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что семья проживала в частном доме.
Как сообщал “источник”, ранее в Москве произошел пожар в доме престарелых, погибло шесть человек. Всего в здании находилось 56 человек, большинство из них – маломобильные.
Кроме того, пожар случился во время строительства инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва).