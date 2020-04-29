Представил себя гонщиком: в Киеве водитель вылетел с дороги и побил много авто, фото

В Киеве водитель Toyota на большой скорости не справился с управлением и вылетел с дороги.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

“Видимо, подумал, что попал на гонки “Наскар”. Летел, летел и, не справившись с управлением, таки влетел – побил три припаркованные машины на Голосеевской, 13“, – сказано в сообщении.

Судя по снимкам, авто получили серьезные повреждения.

Как сообщал “источник”, ранее на Чоколовском бульваре в Киеве произошло масштабное ДТП со множеством автомобилей. Skoda на скорости въехала в Hyundai, от чего отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого они влетели в припаркованные машины.

Кроме того, в Киеве возле станции метро “Позняки” автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на тротуаре.