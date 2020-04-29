Гороскоп на 29 апреля: Весов ждет неприятный разговор, а Козерогам придется отказаться от планов

Хотите знать, что вас ждет 29 апреля? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно немного полениться, а кто будет вести себя слишком вызывающе.

Овен

У представителей этого знака появится время полениться. Вы наконец сможете позволить себе ничего не делать, но будете не слишком рады этому шансу. Энергия бьет в вас ключом, поэтому сейчас долгий отдых может начать раздражать.

Телец

Не исключены приятные сюрпризы. Также вы можете смело браться за дела, которые давно запланировали. Если будете анализировать все происходящее и не делать поспешных выводов, добьетесь успеха. Также вы сможете преодолеть многие преграды.

Близнецы

Сейчас вам лучше отказаться от экспериментов. Выбирайте для всего проверенные методы и способы, не бойтесь попросить совета и перепроверить все дважды. Даже если вы уверены в своей правоте, убедитесь в ней наверняка.

Рак

Раки сейчас склонны вести себя вызывающе. Вы можете слишком ярко одеться, громко говорить, провоцировать окружающих. Не удивляйтесь, если такое поведение понравится не всем. Особенно возмутиться могут ваши друзья.

Лев

Вы можете получить очень важный телефонный звонок, поэтому обратите внимание на свою речь. Помните, что встречают по одежке. В данном случае, по тону. Поэтому нужно не только подготовить аргументы и доводы, но и произвести хорошее впечатление.

Дева

Вас ждут трудности, из-за которых возможно придется отказаться от заранее намеченных планов. Это приведет к эмоциональной нестабильности, вас легко будет вывести из себя любой мелочью. Не срывайтесь на окружающих, они ни в чем не виноваты.

Весы

Вы можете услышать нечто совсем неприятное от человека, который обычно с вами на одной волне. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Прислушайтесь, вероятно, точка зрения со стороны подскажет вам что-то действительно полезное.

Скорпион

Событий будет мало, а вот идей – много. Записывайте свои мысли и планы, чтобы вернуться к ним в будущем. Также стоит соблюдать осторожность, негативные волны могут принести вам простуду или ссору с кем-то, кто для вас дорог.

Стрелец

Вы можете запросто стать душой любой компании, сейчас для вас открыты все двери. Только не открывайтесь людям слишком сильно. Те, кто кажется вам невероятно приветливыми и добрыми, запросто могут плюнуть в спину. Однако, при должной осторожности, вы можете встретить действительно хороших людей, которые останутся в вашей жизни надолго.

Козерог

Представителям этого знака, вероятно, придется уступить и отказаться от каких-то своих задумок. Это будет немного неприятно, но лучше сейчас не становиться в позу. Так вы сохраните собственные нервы и сможете добиться большего.

Водолей

Водолеи будут особенно решительными в это время. Вы можете принять важные решения, которые помогут не только вам самим, но и отразятся на жизни окружающих. Продумывайте все шаги и не забывайте о последствиях своих поступков.

Рыбы

Представители этого знака будут действовать очень медлительно. Вы можете многое не успеть, если сами не заставите себя быть немного активнее. В романтических делах лучше сохранять спокойствие, так вы сможете сохранить баланс.

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