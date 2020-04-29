В Украине заметно потеплеет, но будут грозы: прогноз погоды до конца апреля

В среду, 29 апреля, часть Украины накроют дожди и грозы, однако температура воздуха повысится.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

29 апреля грозы придут в западные области. Столбики термометра по всей территории Украины будут колебаться в районе 20 градусов тепла. Прохладно будет только в Одессе – до 15 градусов.

В четверг, 30 апреля, грозы перейдут на большую часть территории страны. Без осадков останутся только восточные и часть южных областей, а также Днепр и Полтава. В западных областях несколько похолодает в сравнении с предыдущим днем – температура опустится до 17-19 градусов тепла.

Подробнее о погоде на ближайшие дни и майские праздники читайте в материале “источника”: В Украину идут жара и майские грозы.