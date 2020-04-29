Какие животные могут заразиться коронавирусом: ученые сделали интересное заявление

Ученые сравнили возможность заражения коронавирусом COVID-19 у различных домашних животных: котам, собака, цыплятам и свиньям в лабораторных условиях вводили возбудитель через нос.

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Об этом “источнику” рассказала сотрудник Института зоологии Наталья Атамась.

Среди животных, которые участвовали в испытаниях ученых, были хорьки, утки, собаки, коты, свиньи и цыплята. Выяснилось, что цыплята, свиньи и утки не способны заразиться таким образом, кошки могут заразиться, а собаки – очень редко. Самыми уязвимыми оказались хорьки, у которых четко начали проявляться симптомы болезни. Также в некоторых случаях у кошек были зафиксированы случаи взаимного заражения.

Однако отмечается, что лабораторные исследования проводились на очень малых выборках: в них участвовало всего семь котов, а собак – только пять. Кроме опытов в лаборатории, известно по крайней мере о двух случаях заражения собак от своего хозяина в Китае, три случая заболевания котов и один случай в зоопарке в США, где от надзирателей заразились тигр и лев.

Подробнее о влиянии вируса на животных читайте в материале “источника”: Что делать владельцам домашних животных во время пандемии коронавируса: главные рекомендации.