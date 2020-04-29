Умеет “улыбаться”: в Украине создали робота-полицейского, фото

В Запорожье разработали роботическую модель, способную следить за соблюдением общественного порядка.

Об этом сообщает IDC.

По информации, робокоп может быть оснащен многими средствами борьбы с нарушителями, включая болон со слезоточивым газом и громкоговоритель.

“Игривые антенны, круговая камера и еще несколько по обе стороны, словно настоящие глаза, и улыбка на широком экране. Настоящий патрульный робот должен улыбаться”, – отмечается в сообщении.

Известно, что машина будет управляться с помощью технологии Bluetooth на расстоянии, также оператор будет видеть все, что происходит с роботом, благодаря камере в 360 градусов.

Кроме того, новое устройство будет работать на автопилоте автономно по заранее заданному маршруту.

Ранее “источник” сообщал, что американские исследователи робототехники впервые в истории создали робота из живых клеток лягушки: его могут использовать в том числе для лечения людей.