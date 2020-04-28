Не спасет никакой бронежилет: бойцы ВСУ рассказали о страшных атаках врага на Донбассе, видео

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из самоходной артиллерийской установки калибра 152 миллиметра.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

Оккупанты четыре раза открывали огонь вблизи Марьинки и Катериновки, а также Крымского, что на Луганщине.

Позиции украинских бойцов на Луганщине подверглись обстрелу 152 миллиметровыми артиллерийскими снарядами. Скорее всего, работали враждебные самоходные артиллерийские установки 2С3 “Акация”.

На видео хорошо видно осколки снарядов величиной с боевой нож.

“А теперь представьте, что делают с человеческим телом несколько десятков таких смертоносных кусков металла. От такого не спасет ни один бронежилет. Еще раз напомним что это оружие, мягко говоря, запрещено согласно Минских договоренностей. Но когда это останавливало РФ?” – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по врагу в ответ на вооруженные провокации боевиков.