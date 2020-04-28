Ученые “вживили” ген гриба в растения и результат их поразил: видео

Исследователи из команды биотехнологического стартапа Planta создали в лаборатории светящиеся растения.

Об этом говорится в журнале Nature Biotechnology, как сообщает “источник”.

Такая идея поможет ученым изучить внутренние процессы, происходящие в растениях. В частности, визуализировать активность гормонов в разных тканях, мониторить реакцию растения на стрессы и изменения в окружающей среде.

Кроме того, ученее надеются через несколько лет выпустить светящиеся декоративные растения на рынок. Для этого их нужно сделать еще немного ярче.

Отмечают, что биолюминисценция (когда могут светится) происходит, когда ферменты воздействуют на светоизлучающие химические вещества люциферины, которые содержатся в организмах, способных к биолюминесценции. Однако биолюминесценция не возникает естественным образом у растений. Она есть у некоторых видов грибов и микробов.

Для подсветки растений исследователи использовали недавно открытый биохимический процесс, с помощью которого свет излучают грибы. У грибов люциферин вырабатывается из химического вещества, которое присутствует в том числе и в растениях – кофейной кислоты. Однако у растений нет механизма превращения кофейной кислоты в люциферин.

Теперь же ученые “встроили” четыре гена из биолюминесцентного гриба Neonothopanus nambi в ДНК растений табака. Эти гены связаны с четырьмя ферментами, которые и ответственны за превращение кофейной кислоты в люциферин. Последний излучает энергию в виде света.

В результате растения стали производить зеленоватое свечение. Они светятся как в темноте, так и при дневном свете.

Ученые обнаружили, что свечение уменьшалось по мере старения листьев, но увеличивалось там, где листья повреждались. Цветы производили наиболее яркое свечение.

Как сообщал “источник”, в Нидерландах группа ученых из Лейденского университета сумела выделить неизвестный науке ранее ген из растений, который позволяет им продолжать расти после цветения.