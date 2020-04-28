Готовились новые отравления? Россия попала в дипломатический скандал в Чехии

В Чехии разгорелся громкий скандал из-за российского дипломата, который в своем багаже вез яд рицин, дабы отравить трех высокопоставленных местных чиновников.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Радио Свобода”.

Как пишет издание, после того, как чешский журнал Respekt обнародовал информацию о наличии “сюрприза” в багаже российского дипломата, государственную охрану получили три чешских политика, которых, как предполагают в чешской контрразведке, могли попытаться отравить.

Так, жертвами отравления могли стать мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага 6 Петр Коларж.

Отметим, что, например, Коларж был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который состоялся 3 апреля. Снятие скульптуры тогда вызвало нешуточный прецедент и жесткую критику со стороны России. Так, представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся с монументом “преступлением” и пообещала, что оно “не останется без ответа”.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что “были подорваны договоренности, которые лежат в основе наших (России и Чехии – “источник”) отношений на протяжении последних почти 30 лет”, ссылаясь на договор о дружбе и сотрудничестве. Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма – за осквернение символа воинской славы.

Как сообщал “источник”, ранее между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал, который возник из-за возражений России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению “Пражской весны” в 1968 году.

Также Россия стала причиной дипломатического скандала между Польшей и США.