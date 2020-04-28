Полиция прикрывает убийц: видео и новые факты загадочной гибели подростка под Черниговом

В деле об убийстве 14-летнего Дениса Чаленко в городе Прилуки Черниговской области нет никаких сдвигов.

Об этом сообщают родители подростка Виктор и Светлана Чаленко, а также адвокаты, представляющие интересы потерпевших по этому делу на пресс-конференции в УНИАН.

С момента смерти подростка прошло уже полгода, однако полиция не нашла ни одного подозреваемого. В связи с этим у адвокатов пострадавшей семьи возникло множество вопросов.

“Я общался со многими людьми в Прилуках. Многие из них говорят, что дело тормозится полицией Прилук, которой известно, кто является убийцей этого ребенка. За эти полгода ни Главное следственное управление полиции, ни ГБР не совершили никаких действий, чтобы установить истину в этом деле”, – сказал адвокат Владимир Билык.

По его словам, открыто уже 5 уголовных производств, в рамках которых ГБР расследует возможную причастность местных правоохранителей к убийству подростка. Билык отметил, что родители и адвокаты обращались в ГБР с просьбой предоставить возможность ознакомиться с материалами этих дел и о проведении следственных действий, но бюро не пошло им навстречу.

В то же время другой адвокат семьи Чаленко Сергей Нестеренко заявил, что местная полиция и судмедэксперт с самого начала подделывали материалы дела об убийстве. По словам защитника, возле найденного тела Дениса лежали наушники, но в протоколе осмотра места, где было найдено тело, следователь записал, что наушники были у него в кармане, что якобы он шел по железнодорожным путям в наушниках и не услышал, что приближался поезд. А в деле говорится, что подростка сбил движущийся состав. Позже в морге наушники якобы нашли под курткой подростка. Защитник подчеркнул, что видна фальсификация, чтобы закрыть дело как несчастный случай.

“Работники местной полиции уничтожают все доказательства с места происшествия и создают искусственные доказательства под несчастный случай. У нас есть манипуляции с наушниками: на фотографиях с места происшествия наушники лежат сбоку, а в протоколе осмотра следователь написал, что они в кармане, а в морге кто-то из полицейских положил наушники под куртку. Все эти служебные подделки установлены, открыто уголовное производство в ГБР, но ГБР почему-то ничего не делает”, – сказал защитник.

Также он добавил, что найденные наушники вообще не принадлежали Чаленко.

“Это были дешевые наушники, в то время как у пострадавшего дома было несколько пар наушников гораздо лучшего качества, которыми он пользовался”, – отметил Нестеренко.

Также он сообщал, что на место приезжал кинолог с собакой, но собаку не пустили по следу. Такие действия могли бы помочь установить, откуда пострадавший пришел, собрать доказательства. В то же время адвокат отметил, что материалы дела фальсифицировал также и местный судмедэксперт, который в выводах написал, что не исключает, что ребенка сбил поезд, хотя следующая экспертиза, проведенная в Киеве, исключила это.

Нестеренко добавил, что из тела погибшего ребенка судмедэксперт удалил в шести местах куски кожи, в том числе и на лопатке, которая была сломана не установленным экспертами предметом. Адвокат считает, что таким образом эксперт скрыл доказательства, что потерпевший имел огнестрельное ранение в лопатку еще когда был жив.

В целом, по словам Нестеренко, местный судмедэксперт сделал все, чтобы скрыть улики и осложнить работу других экспертов, которые проводили экспертизу тела Чаленко в Киеве.

На прошлой неделе провели на месте следственный эксперимент. На железнодорожные пути 6 раз клали три манекена человека, но поезд, задействованный в эксперименте, ни разу не задел эти манекены. Как заявил Нестеренко, это показало, что трагедия не относится к несчастному случаю. Адвокат настаивает, что тело парня специально принесли на рельсы, чтобы сымитировать наезд поезда. Злоумышленники планировали, что состав наедет на него и тело разорвет. Однако не учли перевод времени.

По словам Нестеренко, в то время шел грузовой поезд на маленькой скорости. Как установило следствие, он не мог стать причиной смерти подростка. Согласно выводам эксперта, на момент прохождения грузового поезда Чаленко уже несколько часов был мертв.

Нестеренко также сообщил, что следователи из Прилук узнали пароль мобильного телефона подростка и совершали с ним какие-то манипуляции, не зафиксированные документально. Он предположил, что пароль следователи могли узнать у близких друзей потерпевшего.

Защитники семьи Чаленко и сами родители убитого парня заявляют, что местная полиция Прилук всячески прикрывает убийц, запугивает свидетелей и издевается над потерпевшими, утверждая, что, когда они в конце концов успокоятся, дело можно будет квалифицировать по статье Уголовного кодекса о несчастном случае.

Родители Дениса призвали президента Владимира Зеленского и генерального прокурора Ирину Венедиктову обратить внимание на дело об убийстве Чаленко, и чтобы Венедиктова взяла расследование этого дела под личный прокурорский контроль.

Как сообщал “источник”, под ногтями погибшего школьника из Прилук Дениса Чаленко нашли эпителий чужой кожи, в связи с чем производство расследуют как умышленное убийство.