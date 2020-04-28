Могут только ломать и рушить: сеть возмутили наглые “вандалы” в Киеве, видео

В сети появилось возмутительное видео, на Печерском спуске компания молодых людей сломала забор.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

“Есть люди, которые не умеют ничего создавать – они могут только ломать и рушить. Видимо, в детстве их чересчур много били и вот они теперь мстят всем и всему. Может кто опознаёт их?” – говорится в сообщении.

На видео видно, что парни просто со скуки ломают и пинают забор, а в финале части его конструкции швыряют в кусты.

Молодых парней не испугало ни наличие камеры, ни то, что на улице день и их могут заметить прохожие.

Как сообщал “источник”, В Днепре вандалы, которые оказались сторонниками “русского мира”, устроили погром на улицах. Уличные таблички на исторических зданиях безжалостно срывались и ломались. На одной из табличек хулиганы зачеркнули надпись “Днепр”, а сверху написали “Днепропетровск”, и “Россия”.

Также в сети активно обсуждали видео, на котором неизвестный житель города Запорожья со следами побоев на лице извинялся за поврежденный памятник “Возвращение воина АТО” в городе Дрогобыче Львовской области.