У коронавируса в Чернигове обнаружили “российский след”

По данным на вторник, 28 апреля, в Чернигове коронавирус обнаружили у пяти мужчин, которые приехали в Украину из России и нарушили правила самоизоляции.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар.

“Буквально сегодня (28 апреля – “источник”) появилась информация еще про двух положительных лиц. Схема, к сожалению, та же. Мужчина, который приехал из Российской Федерации, нарушил условия самоизоляции. Он, скорее всего, и заразил свою жену. Он сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет”, – сказал он.

В тоже время, по его словам, у его супруги наблюдается субфебрильная температура.

“Ей назначено лечение, она будет находиться дома под наблюдением врачей, а дальше будем смотреть по развитию ситуации”, – сказал Кухар.

Он также напомнил, что первый случай коронавируса в Чернигове тоже был обнаружен у мужчины, который вернулся из России, где был на заработках. Он не самоизолировался и инфицировал свою жену.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, может ли коронавирус вызывать бесплодие.