Украинка создала одни из самых креативных масок в мире: Forbes показал фото топ-двадцатки

В разгар пандемии коронавируса в мире дизайнеры решили создать креативные маски, которые в рамках карантина нужно носить во многих странах.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает журнал Forbes.

В топ-20 попал и бренд украинского дизайнера Юлии Перекрестовой (Juliya Kros). Также в списке и дизайнеры с разных уголков мира. Они представили такие маски:

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Маски бренда Juliya Kros:

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“Украинский бренд Juliya Kros славится своими асимметричными разрезами и вневременной эстетикой, лишенной каких-либо украшений. Ее вдохновили на создание масок для лица ее клиенты, начавшие массово обращаться с просьбами. Свои маски дизайнер бренда Юлия Перекрестова создала из обрезков тканей, оставшихся после создания последних двух коллекций. Коллекция Save Around – маски с застежками молниями или сетчатой подкладкой делают владельца безопасным и стильным и эффектно дополняют гардероб”, – так объяснили редакторы Forbes наличие бренда украинского дизайнера в своем списке.

Как сообщал “источник”, мюнхенская “Бавария” запустила в продажу дизайнерские маски с логотипом клуба, которые являются средством предохранения от заболевания коронавирусом.

Напомним, известный врач Евгений Комаровский рассказал, почему в Украине всех обязали носить маски для защиты от коронавируса, а также чем медицинские маски отличаются от респираторов.