В Житомире ослабляют карантин: что начнет работать с 1 мая

С пятницы, 1 мая, в Житомире решили ослабить карантин из-за коронавируса.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает местное издание Житомир.Info.

В частности, буде разрешено работать парикмахерским и продуктовым рынкам, а заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов “на вынос”.

В тоже время, для того, чтобы работать без ограничений, собственники парикмахерских должны организовать предварительную запись и в салоне не должно находиться больше одного посетителя на 15 кв. м.

А сотрудники заведений общественного питания, которым будет разрешено работать “на вынос”, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось, ранее стало известно, когда в Украине запустят транспорт.

Подробнее об этом читайте в материале “источника”: Транспорт в Украине запустят к середине лета, но есть нюанс – врач-иммунолог.