В Лисичанске мужчина совершил разбойное нападение на продавщицу в магазине, – полиция

Сегодня, 28 апреля, около 17 часов в дежурную часть Лисичанского отдела полиции поступило сообщение от продавщицы магазина, расположенного в г. Лисичанске по ул. Серова о том, что неизвестный мужчина, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал у нее деньги и убежал.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Сейчас полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности правонарушителя, его местонахождения и задержания.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией, звоните на 102, призвали в полиции.