Когда украинцы смогут посетить иностранные курорты: появился “оптимистический” прогноз

Из-за распространения коронавируса в мире летом 2020 года украинцы, вероятно, будут отдыхать внутри страны.

Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом рассказал “источнику” председатель Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

По его словам, в ближайшее время в Украине ожидается открытие внутреннего сообщения. В случае, если карантин действительно снимут 12 мая, то внутренние поездки будут доступны.

“О поездках за границу говорить пока рано. Буквально вчера была встреча министров туризма европейских государств, но никакой конкретики представлено не было. Однако, все европейские страны намерены поддерживать туристическую отрасль, и каждая страна будет делать все возможное для восстановления туризма. Однако, необходимо помнить, что страны будут защищать себя в первую очередь. И после окончания витка болезни, в первую очередь, они откроют туризм для своих граждан и граждан ЕС”, – отметил Голубаха.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также озвучил неутешительный прогноз для туристов, в частности, это касается и украинцев.

“Открытие границ – это вопрос долгосрочный”, – сказал он.

Как отметил президент Еврокомиссии, открытие внешних границ и доступ не граждан Евросоюза должен состояться во второй фазе (время начала которой не определено). Также будет принято во внимание распространение вируса за пределами ЕС.

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