В результате обстрела на Луганщине погиб боец ООС

Сегодня, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Из района жилых кварталов Голубовского НВФ применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вели огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайска оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 «Золотое».

В результате обстрела украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

“Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. Такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Совершенно очевидно, что оккупанты хотят заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей”, – сказано в сообщении.