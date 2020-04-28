СМИ заподозрили НАБУ в защите интересов российского “Газпрома”

Российский “Газпром” с помощью НАБУ и АРМА пытается через суды развалить дело о конфискации акций компании “Газтранзит” и вернуть влияние на украинском рынке газа.

Об этом свидетельствуют производства, открытые правоохранителями в пользу монополиста, говорится в публикации “Специальных корреспондентов”, передает “Обозреватель”.

Авторы объясняют, что компания “Газтранзит” была основана в 1997 году для наращивания поставок российского газа в Турцию. Ранее 40,2% “Газтранзита” принадлежали “Нафтогазу”, 19,5% – турецкому “Турусгазу”, а еще 40,2% – российскому “Газпрому”.

“В 2016 году АМКУ оштрафовал “Газпром” более чем 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту газа по территории Украины. В 2017 году суд обязал “Газпром” выплатить Украине более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции”, – говорится в материале.

Таким образом 40,2% акций “Газпрома” в “Газтранзита” продали 29 января 2019 на фондовой бирже ПФТС по цене 41 млн грн акционерному обществу “Голдмен”. “Газпром” пытался вернуть акции, однако осенью 2019 было вынесено окончательное решение не в его пользу. 6 декабря 2019 НАБУ начало производство и признало акции “Голдмен” в “Газтранзите” вещественным доказательством и арестовало их. Это уголовное производство НАБУ начало по обращению “Газпрома”. Оно базировалось на документе, который есть основания считать фиктивным.

Важным моментом в споре является подписание мирового соглашения в конце 2019 между Украиной и Россией. Согласно ей, Украина “простила” России всё не взысканные с РФ долги. Зато имущество, что Украина уже отсудила, должно было остаться у нее. Под это правило попали и акции “Газтранзита”.

“При утверждении мирового соглашения была подтверждена правомерность взыскания акций и “Газпром” не заявил возражений, а сейчас хочет вернуть активы”, – пишут СМИ.

Несмотря на это “Газпром” пытается отобрать у Украины свое бывшее имущество. В 2020 году были поданы новые иски, результатом которых должно стать возвращение акций “Газтранзита” российскому “Газпрому”.

“Синхронность действий НАБУ, АРМА и “Газпрома” вызывает сомнение и порождает вопросы – действительно НАБУ и АРМА преследуют цели, которые на них возложены по законодательно, и не использует ли “Газпром” НАБУ и АРМА как союзников в возвращении активов и попытки вернуть влияние на украинском рынке газа?”, – заключают журналисты.

Ранее Польша приняла решение арестовать активы газопровода “Северный поток-2”, который Москва строит в обход Украины. Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 упал в 2 раза по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы. При этом “Газпром”, несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости – к этому его обязывает контракт.