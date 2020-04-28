“Новая почта” дарит книги детям из социально уязвимых семей: детали об акции

Компания “Новая почта” приняла решение помочь неполным семьям, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях, и запустила благотворительную акцию – таким семьям компания подарит детские книжки.

Об этом сообщают региональные СМИ и пресс-служба компании.

“Карантин стал настоящим испытанием для многих семей … Во время карантина привычное состояние вещей для детей очень изменилось – они скучают по своим друзьям, потому что не имеют возможности свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, у многих семей не всегда есть возможность обеспечить детям полноценные развлечения, купить новые игрушки или книги”, – говорится в сообщении компании.

“Новая почта” закупила для подарков 300 тысяч книг с иллюстрированными сказками. В компании отмечают, что для того, чтобы получить книги, родители должны заполнить анкету по этой ссылке.

“Мы обработаем анкету и вышлем книгу как можно быстрее”, – пишут в “Новой почте”.