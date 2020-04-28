Страна-“миллионер”: США поставили новый рекорд по зараженным коронавирусом

В США количество зараженных коронавирусом COVID-19 превысило миллион человек.
Настоящая “битва” еще впереди: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)
Об этом свидетельствуют данные онлайн карты Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.
По состоянию на вторник, 28 апреля, в США зафиксировано 1 003 328 случаев инфицирования. От вируса умерли уже 57 608 человек.
Сколько людей заболели в других странах (наибольшее количество):
- Испания 232 128
- Италия 201 505
- Франция 166 036
- Британия 162 350
- Германия 159 239
- Турция 114 653
- Россия 93 558
- Иран 92 584
- Китай 83 938
Как сообщал “источник”, разведывательные службы США предупреждали президента страны Дональда Трампа об опасности распространения коронавируса еще в январе и феврале.