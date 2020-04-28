Страна-“миллионер”: США поставили новый рекорд по зараженным коронавирусом

В США количество зараженных коронавирусом COVID-19 превысило миллион человек.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн карты Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.

По состоянию на вторник, 28 апреля, в США зафиксировано 1 003 328 случаев инфицирования. От вируса умерли уже 57 608 человек.

Сколько людей заболели в других странах (наибольшее количество):

Испания 232 128

Италия 201 505

Италия 201 505 Франция 166 036

Британия 162 350

Германия 159 239

Турция 114 653

Россия 93 558

Иран 92 584

Китай 83 938