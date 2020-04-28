Страна-“миллионер”: США поставили новый рекорд по зараженным коронавирусом

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В США количество зараженных коронавирусом COVID-19 превысило миллион человек.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн карты Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.

По состоянию на вторник, 28 апреля, в США зафиксировано 1 003 328 случаев инфицирования. От вируса умерли уже 57 608 человек.

Сколько людей заболели в других странах (наибольшее количество):

  • Испания 232 128
  • Италия 201 505
  • Франция 166 036
  • Британия 162 350
  • Германия 159 239
  • Турция 114 653
  • Россия 93 558
  • Иран 92 584
  • Китай 83 938
Как сообщал “источник”, разведывательные службы США предупреждали президента страны Дональда Трампа об опасности распространения коронавируса еще в январе и феврале.