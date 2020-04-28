В ОРЛО заявили о 119 случаях коронавирусной инфекции

В период с 28 марта по 28 апреля на временно неподконтрольной территории Луганской области выявлено 119 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом заявляют сепаратистские ресурсы.

“За период регистрации заболеваний – с 28 марта по 28 апреля – зарегистрировано уже 119 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, и один случай, к сожалению, закончился смертью”, – заявила так называемая “министр здравоохранения ЛНР” Наталья Пащенко.

Она утверждает, что высокие показатели заболеваемости COVID-19 регистрируются в Первомайске, Стаханове (Кадиевке), Свердловске (Должанске), Алчевске, Брянке, Перевальске, “не менее напряженная ситуация и в других городах и районах”.

По словам Пащенко, с 22 апреля каждый добавлялось более 10 новых случаев заражения, а 25 апреля – 31 случай.

Напомним, что у Минздрава Украины данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.